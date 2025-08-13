Unimed e Corpo de Bombeiros firmam contrato para atendimento de urgência infantil

Na última sexta-feira, 8, o diretor-presidente da Unimed Rio Branco, Dr. Marcus Yomura, e o coordenador da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros, Allan Nogueira, assinaram o contrato de adesão aos serviços de urgência e emergência infantil, destinado a crianças de até 13 anos.

A parceria reforça o compromisso das instituições em ampliar a assistência à saúde por meio das unidades próprias da Unimed Rio Branco, com destaque para o serviço infantil 24 horas.

“Desejamos boas-vindas aos militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e aos seus dependentes, que agora contarão com nosso atendimento. Parabenizo a Diretoria de Saúde da corporação pelo empenho em buscar alternativas e por reconhecer a Unimed Rio Branco como a melhor opção para cuidar do público infantil”, afirmou o presidente, Dr. Marcus Yomura.

Os atendimentos de urgência e emergência serão realizados mediante apresentação de documento oficial com foto (civil ou militar do titular) e guia emitida pela Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros.

Ampliação

O vice-presidente e diretor administrativo da Unimed Rio Branco, Dr. Renato Correia, destacou que parcerias como essa são resultado dos investimentos na expansão da infraestrutura própria da cooperativa.

“Recentemente inauguramos o Centro de Oncologia e Reumatologia, um marco no tratamento oncológico, que proporciona mais humanização na jornada do paciente”, ressaltou.

Líder no mercado local, a Unimed Rio Branco concentra cerca de 70% dos beneficiários da saúde suplementar na região. Além do serviço oncológico, a cooperativa investiu na ampliação do Laboratório Unimed e inaugurou o novo centro médico Espaço Unimed Mais, integrando o plano de expansão da empresa.

Apartamentos pediátricos

Em 2024, com a assunção do atendimento de urgência e emergência infantil, a Unimed Rio Branco também ampliou sua estrutura com a criação de uma ala de apartamentos pediátricos, equipada para casos de maior complexidade e reforçada por uma equipe de pediatras com qualificação reconhecida e ampla experiência.