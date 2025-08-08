8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo

A influenciadora Andressa Urach revelou que precisou tomar analgésicos após um encontro íntimo com o cantor, e uma especialista explicou o que causa esse tipo de dor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora Andressa Urach revelou em um programa de TV que, no passado, teve um affair com o cantor Léo Santana. Ela disse que a intensidade da relação foi tanta que ela precisou tomar analgésicos para aliviar as dores, e completou em tom bem-humorado: “Aquele ali mexeu com meu útero”.

Para entender melhor o que pode causar esse tipo de dor, a ginecologista Karla Mazzini explicou que a condição, conhecida como dispareunia, é comum e pode ter várias causas.

Andressa Urach e Leo Santana – Reprodução/Instagram

Principais causas e cuidados essenciais

Segundo a médica, a dor pode ser causada por infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia e candidíase, ou outras condições como endometriose, cistos ovarianos e miomas. A ginecologista destacou também a influência de fatores emocionais, como estresse e traumas. Além disso, a frequência sexual excessiva, sem tempo para recuperação, pode causar irritações e infecções.

Para evitar riscos à saúde, a especialista recomenda o uso correto de preservativos, cuidados com a higiene e acompanhamento médico para quem sente dores ou desconforto após as relações. Buscar ajuda de um especialista é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar sexual.

Fonte: Contigo!

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.