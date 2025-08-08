Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo

A influenciadora Andressa Urach revelou em um programa de TV que, no passado, teve um affair com o cantor Léo Santana. Ela disse que a intensidade da relação foi tanta que ela precisou tomar analgésicos para aliviar as dores, e completou em tom bem-humorado: “Aquele ali mexeu com meu útero”.

Para entender melhor o que pode causar esse tipo de dor, a ginecologista Karla Mazzini explicou que a condição, conhecida como dispareunia, é comum e pode ter várias causas.

Principais causas e cuidados essenciais

Segundo a médica, a dor pode ser causada por infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia e candidíase, ou outras condições como endometriose, cistos ovarianos e miomas. A ginecologista destacou também a influência de fatores emocionais, como estresse e traumas. Além disso, a frequência sexual excessiva, sem tempo para recuperação, pode causar irritações e infecções.

Para evitar riscos à saúde, a especialista recomenda o uso correto de preservativos, cuidados com a higiene e acompanhamento médico para quem sente dores ou desconforto após as relações. Buscar ajuda de um especialista é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar sexual.

Fonte: Contigo!

Redigido por Contilnet.