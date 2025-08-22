22/08/2025
URGENTE: delegado que indiciou Bolsonaro atuava no Acre e teve cargo em gabinete de deputado do PT

O delegado foi transferido para Brasília apenas no ano passado

O site Diário do Poder apurou e noticiou nesta sexta-feira (22) que o delegado da Polícia Federal (PF), Itawan de Oliveira Pereira, responsável pelo relatório de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atuava no Acre desde que ingressou na corporação, em 2019.

a-pena-de-bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro/Foto: Reprodução

O delegado foi transferido para Brasília apenas no ano passado.

Além disso, Itawan realizou estágio no escritório de advocacia Bordignon & Rocha, no Acre.

Antes de assumir o cargo de delegado, Pereira ocupou uma função comissionada no gabinete do ex-deputado federal acreano Léo de Brito (PT), entre 2017 e 2019. Atualmente, o ex-parlamentar exerce o cargo de secretário especial do Ministério da Educação.

Itawan atuou no Acre até o ano passado/Foto: ContilNet

“A relação de Itawan com o petista iniciou-se na Câmara dos Deputados, onde ele trabalhou como assessor técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida por Léo de Brito, posteriormente integrando o gabinete do deputado”, informou o portal.

O site também destacou que “a atuação de Itawan no caso envolvendo Bolsonaro levantou questionamentos sobre um possível conflito de interesses, dada sua trajetória anterior próxima a figuras centrais do PT – partido que representa a principal oposição política ao ex-presidente”.

Formado em Direito em 2015 pelo UniCeub, em Brasília, o delegado atualmente integra a Coordenação de Investigação e Operações de Contrainteligência, uma unidade estratégica da PF normalmente reservada a policiais com maior senioridade e expertise em segurança da informação.

