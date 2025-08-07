7 de agosto de 2025
Universo POP
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Globo confirma saída de Livinho do “Dança dos Famosos”; saiba mais
Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido com a babá
Influenciadora é internada após ‘ritual de beleza íntima’ com pimenta malagueta na vagina
Fabiano Menotti emagrece 52 kg e mostra antes e depois
Quem é a blogueira que estava em carro com R$ 60 milhões em barras de ouro?
Inusitado: Milionário dos EUA é morto por búfalo durante caçada na África do Sul

URGENTE: Governo do Acre declara situação emergência diante de seca severa no estado

Decreto estadual reconhece efeitos do El Niño e autoriza ações emergenciais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Diante da intensificação da seca e das temperaturas cada vez mais altas, o governo do Acre decidiu declarar situação de emergência em todo o estado. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (6), por meio do Decreto nº 11.733, assinado pelo governador Gladson Cameli. A decisão tem validade de 180 dias e já foi publicada no Diário Oficial.

Diante da intensificação da seca e das temperaturas cada vez mais altas, o governo do Acre decidiu declarar situação de emergência/Foto: Odair Leal/Sesacre

O estado enfrenta um cenário crítico provocado por longos períodos sem chuva e pelas consequências do fenômeno El Niño, que, desde 2023, vem afetando o regime climático da região. O volume de chuvas reduziu drasticamente, e os principais rios que abastecem e conectam o Acre estão com níveis historicamente baixos.

Com o agravamento da estiagem, os meses de 2025 têm sido especialmente preocupantes. Entre maio e novembro, já se esperam condições climáticas difíceis, mas neste ano, o quadro é ainda mais severo: ar seco, calor intenso, ventos fortes e chuvas escassas. Essa combinação tem gerado uma série de problemas.

VEJA TAMBÉM: Bocalom decreta emergência por conta da seca extrema em Rio Branco

A crise hídrica afeta diretamente o abastecimento de água, dificulta a navegação pelos rios, compromete o transporte de mercadorias, isola comunidades inteiras e prejudica a produção agropecuária. Além disso, municípios mais afetados correm o risco de verem suspensas as atividades escolares, o que também coloca em risco a segurança alimentar de estudantes da rede pública.

Decreto estadual reconhece efeitos do El Niño e autoriza ações emergenciais/Foto: Pedro Devani/Secom

Para tentar minimizar os danos, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) tem atuado de forma integrada com autoridades de diferentes esferas. Ações emergenciais estão sendo organizadas, com envio de pessoal, insumos e apoio logístico às regiões mais atingidas.

Com o decreto em vigor, os órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) estão autorizados a atuar no apoio direto às ações realizadas no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.