URGENTE: Governo do Acre declara situação emergência diante de seca severa no estado

Diante da intensificação da seca e das temperaturas cada vez mais altas, o governo do Acre decidiu declarar situação de emergência em todo o estado. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (6), por meio do Decreto nº 11.733, assinado pelo governador Gladson Cameli. A decisão tem validade de 180 dias e já foi publicada no Diário Oficial.

O estado enfrenta um cenário crítico provocado por longos períodos sem chuva e pelas consequências do fenômeno El Niño, que, desde 2023, vem afetando o regime climático da região. O volume de chuvas reduziu drasticamente, e os principais rios que abastecem e conectam o Acre estão com níveis historicamente baixos.

Com o agravamento da estiagem, os meses de 2025 têm sido especialmente preocupantes. Entre maio e novembro, já se esperam condições climáticas difíceis, mas neste ano, o quadro é ainda mais severo: ar seco, calor intenso, ventos fortes e chuvas escassas. Essa combinação tem gerado uma série de problemas.

A crise hídrica afeta diretamente o abastecimento de água, dificulta a navegação pelos rios, compromete o transporte de mercadorias, isola comunidades inteiras e prejudica a produção agropecuária. Além disso, municípios mais afetados correm o risco de verem suspensas as atividades escolares, o que também coloca em risco a segurança alimentar de estudantes da rede pública.

Para tentar minimizar os danos, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) tem atuado de forma integrada com autoridades de diferentes esferas. Ações emergenciais estão sendo organizadas, com envio de pessoal, insumos e apoio logístico às regiões mais atingidas.

Com o decreto em vigor, os órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) estão autorizados a atuar no apoio direto às ações realizadas no estado.