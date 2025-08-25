25/08/2025
Universo POP
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”

URGENTE: ossada humana é encontrada por pescadores no Rio Acre; veja detalhes

Polícia Técnico-Científica recolhe restos mortais e encaminha ao IML de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma ossada humana foi encontrada por pescadores no Rio Acre, nas proximidades da Terceira Ponte da BR-364 (Via Verde), em Rio Branco, na tarde deste domingo (24).

Segundo relatos, o grupo lançava uma tarrafa quando puxou para a margem uma cabeça humana. Durante a tentativa de retirar a rede, partes do corpo se desprenderam e afundaram novamente. Na sequência, os pescadores conseguiram localizar outros ossos.

Polícia Técnico-Científica recolhe restos mortais e encaminha ao IML de Rio Branco/Foto: ContilNet

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe do 1º Batalhão ao local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros iniciou buscas subaquáticas para tentar recuperar o crânio, mas não obteve êxito.

Peritos da Polícia Técnico-Científica e agentes de necropsia realizaram a coleta do material, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. O objetivo é confirmar a identidade da vítima e levantar informações que possam auxiliar nas investigações.

Até o momento, não há detalhes sobre quem seria a pessoa ou as circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.