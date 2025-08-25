URGENTE: ossada humana é encontrada por pescadores no Rio Acre; veja detalhes

Uma ossada humana foi encontrada por pescadores no Rio Acre, nas proximidades da Terceira Ponte da BR-364 (Via Verde), em Rio Branco, na tarde deste domingo (24).
Segundo relatos, o grupo lançava uma tarrafa quando puxou para a margem uma cabeça humana. Durante a tentativa de retirar a rede, partes do corpo se desprenderam e afundaram novamente. Na sequência, os pescadores conseguiram localizar outros ossos.
A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe do 1º Batalhão ao local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros iniciou buscas subaquáticas para tentar recuperar o crânio, mas não obteve êxito.
Peritos da Polícia Técnico-Científica e agentes de necropsia realizaram a coleta do material, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. O objetivo é confirmar a identidade da vítima e levantar informações que possam auxiliar nas investigações.
Até o momento, não há detalhes sobre quem seria a pessoa ou as circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.