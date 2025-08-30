US Open: Luisa Stefani e Timea Babos avançam às oitavas nas duplas

A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela húngara Timea Babos garantiu vaga nas oitavas do torneio de duplas do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano. Elas derrotaram neste sábado (30/8) as americanas Iva Jovic e Clervie Ngounoue por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4). A partida teve um total de 1 hora e 37 minutos.

O primeiro set começou com vantagem para as americanas em 3/0. No entanto, Stefani e Babos reagiram, com uma sequência de pontos, virando em 6/4.

A segunda etapa começou com Stefani e Babos tomando a iniciativa, mas logo Jovic e Ngounoue equilibraram o duelo. No entanto, a dupla formada pela brasileira e pela húngara manteve a vantagem diante das americanas e fechou, mais uma vez, em 6/4.

Stefani e Babos aguardam as adversárias das oitavas. A chinesa Guo Hanyu e a russa Alexandra Panova decidem uma vaga diante das chinesas Xu Yifan e Yang Zhaouxuan.