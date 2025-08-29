Vagner Sales avisa: MDB só apoia candidato a governador se tiver vaga na chapa majoritária

Eleito novo presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre em uma cerimônia que ocorreu na sede do partido, na manhã desta sexta-feira (29), o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, disse que a sigla tem um projeto para 2026 e quer voltar a ter representantes no Congresso Nacional.

Vagner, que já estava na presidência de forma interina desde a morte de Flaviano, permanece à frente do partido até 2027.

“Eu convoco os nossos amigos do MDB. Não vamos nos desperdiçar. Quem é PMDBista na época da campanha vai buscar os candidatos do MDB para que possamos chegar, apoiar e eleger, para que possamos chegar em Brasília. Depois de muitos anos, o MDB nunca tinha deixado de ter um deputado federal. Teve uma época em que nós elegemos seis. Hoje não temos nenhum”, disse o político.

“Mas cabe a nós. Não apenas a Vagner Sales, mas todos que integram esse partido, e principalmente a executiva. Lutarmos para que possamos novamente chegar lá na Câmara Federal”, acrescentou.

Sobre a disputa ao Governo, Vagner disse que o partido só vai apoiar um candidato que dê ao MDB a oportunidade de integrar a chapa majoritária.

“Não vamos apoiar nenhum candidato a governador que não nos dê a participação na chapa majoritária, que não nos ajude a construir as nossas chapas de deputado estadual e deputado federal. Não vamos apoiar nenhum governador que não tenha um plano de governo voltado para aquilo que o MDB defende”, afirmou.

“Não temos que ir para o poder apenas pelo poder, apenas por ter mandato, mas temos que ter os mandatos para colocar a serviço da população deste estado, que muito requer urgência no governo e planeja a melhoria do povo. Chega de governador elitizado. Eu fico triste quando vemos que os governadores que passaram estão elitizados”, concluiu.