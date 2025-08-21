Vai para o lixo o Deus, Pátria e Família de Bolsonaro e de seus filhos

Sabe a última de Eduardo Bolsonaro, o embaixador do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, depois de indiciado pela Polícia Federal por tentativa de obstrução da justiça?

Ele simplesmente afirmou que sua atuação nos Estados Unidos nada teve a ver com o processo a que seu pai responde por tentativa de golpe e abolição violenta da democracia. Nadinha.

Eduardo nega que tenha pressionado o governo americano para que aplicasse sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes. Nega que o pressionou a sair em defesa do seu pai.

Se Trump, na carta enviada a Lula, ordenou que fosse suspenso o julgamento de Bolsonaro e dos demais golpistas, foi porque quis, não por sugestão ou interferência de Eduardo.

Verdade que o próprio Eduardo admitiu mais de uma vez ter-se reunido com auxiliares de Trump para atualizá-los sobre o que acontecia no Brasil; mas apenas isso. Uma coisa boba.

Caso tenha cometido algum crime, Eduardo reconhece com muito orgulho que foi o de ter lutado “contra a ditadura brasileira”. Sim, porque ele acha que o Brasil vive hoje sob uma ditadura.

Quanto ao pedido de asilo de Bolsonaro dirigido ao governo argentino, Eduardo silencia. Quanto às mensagens com palavrões enviadas a Bolsonaro, considerou-as absolutamente “normais”.

Na mais grosseira das mensagens, ao queixar-se de o pai tê-lo chamado publicamente de “imaturo”, Eduardo escreveu:

“VTNC SEU INGRATO DO CARALHO! Me fodendo aqui! VC ainda me ajuda a se foder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se foder é você. E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI. TENHA RESPONSABILIDADE.”

“Porra aqui” deve ser o lugar onde ele está. Desde março, Eduardo mora nos Estados Unidos. Se Trump souber que Eduardo acha seu país uma “porra”, acabará despachando-o de volta

Não preciso traduzir o que Eduardo disse ao referir-se a Bolsonaro como “VTNC”; creio que todos conhecem a expressão. Estranho o fato de um filho tratar o pai dessa forma. Não é normal.

Somente em uma família muito disfuncional isso seria possível. E logo em qual… Na que sempre pôs “Deus, Pátria e Família” acima de tudo, mas, na prática, abaixo dos seus interesses imediatos.

Deus pode ter criado o homem, mas dotou-o de livre arbítrio. Não deve ser responsabilizado por seus atos. Os Bolsonaro traíram a Pátria ao advogar e conspirar contra ela junto a outro país.

Família… Bem, a levar-se em conta o exposto, os Bolsonaro não podem se apresentar como exemplo de família que sinceramente venera a Deus e ama o Brasil.

