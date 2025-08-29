Val Marchiori visita Aparecida e pede cura do câncer: “Esperança”

A socialite e influenciadora Val Marchiori, que anunciou na terça-feira (26/8) o diagnóstico de um câncer de mama, visitou o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Devota da santa, considerada a padroeira do Brasil, ela pediu a intercessão divina na cura da sua doença.

Val Marchiori compartilhou momentos da sua viagem nas redes sociais nesta sexta-feira (29/8). A socialite, de 50 anos, visitou o altar onde a imagem de Nossa Senhora fica exposta aos visitantes e aproveitou o momento para rezar em busca de recuperação.

“Estou aqui, firme na fé de Nossa Senhora Aparecida, vivendo cada dia com esperança e coragem”, escreveu Val. “Sigo acreditando na minha cura contra o câncer de mama, com coração cheio de gratidão por todo amor e apoio que recebo”, completou a famosa.

Diagnóstico

Val Marchiori disse na terça-feira (26/8) que descobriu o câncer após exames de rotina e que tinha “medo” de fazer mamografia. “Eu fiz o exame de mamografia e eu tive que fazer uma biópsia, por causa de um nódulo suspeito na mama direita. E hoje, infelizmente, saiu o resultado, que é um tumor maligno, um câncer de mama”, disse a socialite.

Val Marchiori visita Santuário de Aparecida

Val Marchiori visita Santuário de Aparecida

Val Marchiori visita Santuário de Aparecida

Val Marchiori visita Santuário de Aparecida

Antes da cirurgia, Val Marchiori sobre o diagnóstico: "É devastador"

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama

Val Marchiori e Amilton Augusto

“A gente fica sem chão. E eu fico me culpando a mim mesma, e quantas mulheres também né, que deixam de fazer por medo. É muito difícil, quando a gente recebe a notícia que você tem um câncer, parece que o mundo tá acabando. Só essa palavra já derruba com tudo”, emocionou-se Val.

Autoestima

Já na quinta-feira (28/8), a influenciadora desabafou ao lado do marido, o empresário Amilton Augusto, e disse que a descoberta da doença tem afetado a sua autoestima.

“A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico. A gente se sente tão acabada… se eu não tivesse o apoio do maridão, dos filhos, da família, eu não aguentaria. Ele [o marido] me faz rir, e já melhora o dia. Ele é um palhaço! Tenta me animar toda hora, os filhos também… tem que ter muita fé. Um dia de cada vez”, comentou.