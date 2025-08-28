valdemar-contraria-michelle-em-disputa-ao-senado-em-santa-catarina

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem contrariado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na eleição ao Senado por Santa Catarina em 2026, quando duas vagas estarão em disputa por estado.
À coluna, Valdemar defendeu que o PL lance o vereador carioca Carlos Bolsonaro para uma das vagas ao Senado em Santa Catarina e, para a outra, apoie a reeleição do senador Espiridião Amim (PP-SC).
A posição contraria a de Michelle. Presidente do PL Mulher, ela declarou apoio à candidatura da deputada Caroline de Toni (PL-SC). “Minha senadora”, postou a ex-primeira-dama nas redes sociais.
“O Amin nós queremos: eu, o Bolsonaro, o governador (Jorginho Mello, do PL)”, disse Valdemar. E como fica De Toni? “A Carol é muito querida. Ela volta para deputada federal”, respondeu o cacique.
Na cúpula do PL, a avaliação é de que não há espaço político para a sigla ficar com as três vagas na chapa majoritária, pois isso atrapalharia a negociação por alianças, em busca de tempo de TV.