25/08/2025
Universo POP
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida

Valdemar: “Tenho certeza que o Eduardo está trabalhando para o pai”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
valdemar:-“tenho-certeza-que-o-eduardo-esta-trabalhando-para-o-pai”

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25/8) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) está “trabalhando para o pai”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nos Estados Unidos. Apesar disso, Valdemar disse que o tarifaço é “coisa do Trump”, em referência ao presidente norte-americano.

“[O Eduardo] luta lá porque ele vê a situação do pai dele. O Bolsonaro tem um problema de saúde sério, ele não passa bem, é evidente que não, fica abatido. Tenho certeza que ele está trabalhando para o pai e que ele não é o autor do tarifaço. Isso é do Trump. Tenho certeza que ele não se envolveu em assunto desse. Nem passou pela cabeça dele”, afirmou.

Valdemar participou de um dos painéis de um seminário organizado pelo grupo Esfera Brasil, ao lado dos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, do MDB, Baleia Rossi, do União Brasil, Antonio Rueda, e do Podemos, Renata Abreu. O evento ocorreu no Palácio Tangará, na zona sul de São Paulo.

Leia também

O presidente do PL disse, ainda, que Eduardo foi aos EUA “por conta própria” e que o presidente norte-americano, Donald Trump, “não irá parar”. “O Trump não vai fazer o pior com o país. Ele já está bem com o povo brasileiro. Ele só não quer que aqui vire um governo de esquerda”, afirmou.

A informação de que Eduardo está nos Estados Unidos “trabalhando para o pai” contradiz declarações do próprio deputado, que já afirmou que está fora do país para lutar pela liberdade de expressão e denunciar as violações de direitos humanos no Brasil. O filho do ex-presidente também tem dito que não é o culpado pelas sanções de Trump contra o Brasil.

Valdemar vê chances de Bolsonaro ser candidato

Segundo o cacique, o partido ainda trabalha com a expectativa de que Bolsonaro seja candidato em 2026.

“O Bolsonaro tem grandes chances de ser candidato. Não tem como condená-lo. Vão ter discutir o que eles chamam de golpe. Vinte pés de chinelo quebrando as coisas. Isso é golpe? No Brasil você pode tramar um golpe, um assassinato. Desde que eu não faça nada, não é crime”, argumentou.

Valdemar explicou que o partido aposta no fato de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano que vem será o ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao STF pelo ex-presidente, mas que uma eventual reversão da inelegibilidade de Bolsonaro dependeria também do Supremo.

“O presidente do TSE que cassou a possibilidade de o Bolsonaro ser candidato era o Alexandre de Moraes. O presidente do ano que vem será o Kassio Nunes. Nós vamos entrar com o requerimento. Vamos pedir para que seja revista. Mas ele precisa estar liberado pelo Supremo”, disse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.