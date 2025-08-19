19/08/2025
Vamos construir arte acreana? Vem investir em teatro!

O coletivo Teatro Candeeiro, que comemora este ano seus 9 anos de palco, principia o segundo semestre com umas das práticas mais comuns dentro do coletivo para a montagem de espetáculos, a venda de rifa. O coletivo produz com frequência rifas para a montagem de espetáculos independentes, aqueles feitos sem nenhum recurso público e desta vez, não é diferente. Nosso novo espetáculo é a peça “Velório à Brasileira” que deve estrear ainda em 2025 em Rio Branco, direção de Elias Silva.

“Acreditamos que o público é essencial para criar nossos trabalhos, antes mesmo de chegar ao palco. A venda de rifas sempre mostrou isso, pessoas que acompanham nosso trabalho sempre dizem que quando vão assistir à peça, ficam orgulhosos por saber que foram importantes para o espetáculo acontecer”. Diz a produtora do espetáculo Jaqueline Chagas.

Foto: Espetáculo “Afluentes Acreanas” do Teatro Candeeiro.

A rifa pretende custear grande parte da produção necessária para o espetáculo estrear, desde figurino, adereços, cenário e material de divulgação. Então, quando você compra um ou dois números, auxilia na manutenção do coletivo e na criação de mais um espetáculo para fortalecer o teatro acreano.

A rifa tem como prêmios: 1 tatuagem no valor de 400 reais por Kira Tatto; 1 tatuagem de 400 reais por Iara Tattoo; 1 vale de 150 reais no sexshop + que bonita lingerie, 1 pix de 300 reais, 1 garrafinha térmica FARM e um perfume Lily, tudo isto pelo valor de 10 reais.

Adquira seu número por 10 reais, no whatsapp (68) 99229-8226 ou no instagram @teatrocandeeiro.

O sorteio será dia 15 de setembro no instagram @teatrocandeeiro, online. Serão seis vencedores, vem garantir tua chance.

Convidamos a comunidade acreana para comprar e divulgar a nossa rifa, vem investir na cultura acreana.

O teatro candeeiro é um coletivo de teatro criado em 2016, atualmente formado por atores, diretores e produtores formados em Teatro, pela Universidade Federal do Acre, com produção constantemente no cenário teatral acreano. Peças como “Afluentes Acreanas” de Jaqueline Chagas, “Depois de Dora” de Nolram Rocha, Musical “Liberdade, Liberdade” de Jaqueline Chagas e “Manaus” de Netty França, são alguns dos trabalhos mais relevantes do coletivo.

 

