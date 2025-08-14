13 de agosto de 2025
Van de Hytalo Santos é encontrada abandonada após busca e apreensão

Escrito por Metrópoles
van-de-hytalo-santos-e-encontrada-abandonada-apos-busca-e-apreensao

Um veículo caracterizado com as iniciais e caricaturas de Hytalo Santos foi supostamente abandonado no bairro de Mangabeira, na Zona Sul de João Pessoa (PB), após um mandado de busca e apreensão ser cumprido na residência do influenciador digital em um condomínio de luxo no bairro Portal do Sol, na tarde dessa quarta-feira (13/8).

A ação foi determinada pela Justiça em meio a uma investigação que apura a suposta exploração sexual de crianças e adolescentes em conteúdos produzidos pelo influencer. A van estava caracterizada de forma semelhante a um transporte escolar.

No local onde o veículo foi abandonado, parte dos adesivos que o identificavam como de Hytalo Santos havia sido removida. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhuma diligência pôde ser realizada sem ordem judicial.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a casa foi encontrada com indícios de saída apressada, inclusive com uma das máquinas de lavar roupas ligada.

Leia reportagem completa no portal T5, parceiro do Metrópoles.

