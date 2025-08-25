25/08/2025
Vasco anuncia contratação de amapaense para equipe de Free Fire

Matheus “Theus”, de 20 anos, foi destaque em competições amadoras e chega ao Cruz-maltino após passagem pela INTZ

Aqui está a matéria no estilo portal de notícias, jáO Vasco Esports oficializou nesta segunda-feira (25/8) o elenco que disputará a temporada 2025/26 de Free Fire. Entre os novos contratados está o amapaense Matheus da Silva, de 20 anos, mais conhecido como Theus, que desponta como uma das promessas da modalidade.

Amapaense faz parte do time Free Fire do Vasco — Foto: Reprodução

Natural do Amapá, Theus começou a jogar em 2018 e, três anos depois, passou a enxergar no game uma oportunidade profissional. Em 2024, ganhou destaque nacional ao integrar a INTZ, onde foi o quinto jogador do elenco. Sem muitas chances em competições oficiais, retornou ao cenário amador em seu estado natal, mas seguiu acumulando títulos.

“Quando consegui um celular melhor, voltei a me destacar e cheguei a conquistar oito campeonatos consecutivos na comunidade. Foi aí que o Vasco se interessou e contratou nossa equipe inteira”, contou o atleta.

Reconhecimento e apoio familiar

O vice-presidente da Federação Amapaense de Esportes Eletrônicos, Francinato Silva, destacou o protagonismo do jogador desde cedo. “Ele é um dos nossos atletas federados desde 2019, sempre se destacou como líder e venceu praticamente todas as competições que disputou”, disse.

Theus também relembra que no início teve dificuldades em conquistar o apoio da família, mas hoje recebe incentivo total. “Minha mãe não gostava muito da ideia por causa da escola, mas depois virou minha fã número 1. Hoje não perde um jogo meu”, contou.

Amapaense sempre contou com apoio da sua família — Foto: Acervo pessoal

Próximos desafios

Agora, o Vasco se prepara para a disputa da Free Fire World Series Brasil, etapa classificatória para o Mundial da modalidade.

📌 Fonte: Extra / Vasco Esports / Ge
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

