vasco-e-botafogo-apenas-empatam-em-jogo-de-ida-da-copa-do-brasil

Na noite desta quarta-feira (27/8), o Vasco empatou com Botafogo por 0 x 0 em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em partida realizada no Estádio São Januário, os dois gols saíram no primeiro tempo. Arthur Cabral marcou para o Glorioso e Jair empatou para o Gigante da Colina.
A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 11/9, após a parada para a Data Fifa. O jogo acontecerá no Estádio Nilton Santos, às 21h30. A equipe que vencer o próximo compromisso fica com a vaga. Quem se classificar irá enfrentar o vencedor do confronto entre Bahia x Fluminense.
Arthur Cabral abriu o placar do jogo
Jair empatou para o Vasco ainda no primeiro tempo
A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 11/9, no Nilton Santos
Com apenas oito do primeiro tempo, o Botafogo marcou. Alex Telles recebeu na intermediária, olhou para a área e para lá cruzou. Arthur Cabral infiltrou, aproveitou lançamento e de cabeça marcou o primeiro gol da partida. Porém, menos de 10 minutos depois o Vasco empatou.
Coutinho cobrou falta do lado direito em direção a área, defesa do Botafogo tirou, mas rebote ficou com Nuno Moreira. O português cruzou novamente, John não conseguiu afastar a bola e Jair, sozinho na segunda trave, finalizou para empatar.
Vasco e Botafogo apenas empatam
Nos 15 minutos iniciais da segunda etapa, o Vasco foi ofensivo e teve boas chances para virar o jogo, mas não conseguiu. Após pressão inicial do time cruzmaltino, o Botafogo melhorou, criou oportunidades e a partida se equilibrou. No restante do confronto, as equipes já cansadas tentavam atacar, mas pecavam em erros e o placar final ficou em 1 x 1
As equipes voltam a campo no final de semana pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentará o Sport no domingo (31/8), às 20h30, na Ilha do Retiro. Por sua vez, o Botafogo joga contra o Bragantino no sábado (30/8), às 18h30, no Estádio Nilton Santos.