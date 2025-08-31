Vasco vence Sport na Ilha e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Vasco bateu o Sport por 3 x 2, na noite deste domingo (31/8), na Ilha do Retiro, no Recife. O resultado ajudou o cruzmaltino na recuperação da tabela, que chegou aos 22 pontos e saiu da zona de rebaixamento.
O time carioca saltou da 18ª colocação para a 15ª. Enquanto isso, o Leão segue afundado na lanterna do campeonato, com uma vitória e 10 pontos no total.
A partida, juntamente ao duelo entre Internacional e Fortaleza, encerrou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time visitante abriu o placar com um golaço. Nuno Moreira se infiltrou no meio da área de ataque, recebeu a bola rasteira de Puma Rodríguez e finalizou alto, sem chance para o goleiro adversário.
Em seguida, o Sport teve a chance de deixar tudo igual novamente, e não disperdiçou. Foi marcado pênalti para o Leão, em lance polêmico, e Lucas Lima assumiu a responsabilidade da cobrança. O camisa 10 deslocou o goleiro Léo Jardim, e tocou a bola no canto esquerdo.
O primeiro tempo estava perto de terminar com o placar empatado, mas Coutinho botou o Vasco na frente de novo, a dois minutos do fim do tempo regulamentar. Nuno Moreira carregou a bola até perto da linha de fundo, onde atrasou para o camisa 10 finalizar de primeira, por baixo do goleiro Gabriel.
No segundo tempo, o time carioca ampliou. O segundo pênalti da partida foi marcado, mas desta vez para o lado cruzmaltino. Vegetti foi para a batida, o arqueiro do Leão acertou o lado, mas não conseguiu agarrar o chute do argentino.
O Sport diminuiu a vantagem, com uma cabeçada de Ramon, após cobrança de escanteio. Mas a partida terminou com a vitória do Vasco.