Vasos sanitários de aviões são verdadeiros criadouros de superbactérias

A água residual dos sanitários de aviões pode funcionar como um “espelho microbiológico” dos passageiros e, por isso, ser uma ferramenta em potencial para monitorar a circulação global de genes de resistência a antibióticos (Gras). A pesquisa, conduzida por cientistas da agência científica australiana Csiro e pela Universidade de Xiamen, na China, analisou amostras de 44 voos de repatriação que aterrissaram na Austrália entre 2020 e 2021, vindos de nove países.

As análises, publicadas na revista Microbiology Spectrum, encontraram não apenas bactérias indicadoras de contaminação fecal, mas patógenos considerados críticos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como Klebsiella pneumoniae e Enterococcus faecium, além de genes que conferem resistência a antibióticos essenciais, incluindo blaNDM-1 e blaCTX-M-1.

A circulação aérea é apontada há décadas como uma via de disseminação de vírus e bactérias. A novidade do estudo é mostrar que, além de patógenos, os aviões também transportam genes resistentes a antibióticos, um dos maiores desafios de saúde pública do século. Segundo estimativas, a resistência antimicrobiana foi responsável por 1,27 milhão de mortes em 2019 e poderá causar mais de 39 milhões de óbitos até 2050.

Ásia

Os cientistas verificaram que determinados genes de resistência aparecem em maior abundância em voos provenientes da Ásia, especialmente da Índia, do que os vindos da Europa. “Detectamos níveis significativamente mais altos dos genes blaCTX-M-1 e qnrS nas águas residuais de aeronaves que partiram da Índia, em comparação às que partiram do Reino Unido e da Alemanha”, explica a primeira autora, Yawen Liu.

Entre os genes analisados, alguns chamaram atenção pela onipresença. O tetM, que confere resistência às tetraciclinas, e o sul1, imune às sulfonamidas, foram detectados em todas as amostras. Já o blaKPC e o vanA, associados a resistências mais raras, não foram encontrados. O blaNDM-1, conhecido como “gene da superbactéria indiana”, apareceu em 17 voos — principalmente vindos da Ásia, mas também em alguns aviões da Europa e África.