Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos

Após a prisão do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Euro, na manhã desta sexta-feira (15), uma das fotos anexadas ao processo judicial vazou na internet. A imagem, divulgada pelo jornalista Luiz Bacci, mostra o influenciador ao lado de três jovens vestidas com roupas de colegial, como saias curtas e meias-calças.

A prisão foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e faz parte de uma operação que investiga os crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. A Polícia Civil confirmou que as prisões foram feitas em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, e que a ação segue em andamento com o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em nota, o Ministério Público da Paraíba destacou que as investigações estão sendo conduzidas com rigor técnico e absoluto respeito à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes. Anteriormente, Hytalo Santos havia se manifestado sobre as denúncias, negando as acusações e afirmando que todo o conteúdo com menores foi gravado com a autorização dos responsáveis.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.