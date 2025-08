Vegetal barato auxilia no controle da pressão e reduz o colesterol

Na hora de fazer a “feira”, tem quem ignore completamente a existência do quiabo — muito por conta da textura aveludada e da característica “babenta” do vegetal. Para a nutricionista Cibele Santos, não incluí-lo na rotina diária é um desperdício para a saúde, uma vez que o alimento é um poderoso aliado para a redução dos níveis de colesterol no sangue e no controle da pressão arterial.

A especialista em nutrição ressalta que em um cenário em que o número de internações seguidas por infarto no Brasil aumentou mais de 150%, segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), é preciso criar estratégias para “blindar” o coração dos riscos.

“O quiabo, também conhecido como ‘okra’, é uma excelente fonte de fibras solúveis e insolúveis.” Essa característica ajuda a diminuir a absorção de açúcar, auxiliando no controle da glicose no sangue e prevenindo a resistência à insulina, especialmente benéfico para pessoas com diabetes”, comenta Cibele Santos.

A nutricionista destaca ainda a alta presença de antioxidantes como a vitamina C e os flavonoides, que, combinados com o baixo teor de gordura do alimento, ajudam no combate dos danos causados pelos radicais livres — protegendo as células do coração e prevenindo doenças cardiovasculares.

“Por ser uma boa fonte de potássio, o quiabo também tem um papel importante na regulação da pressão arterial”, destaca.

Confira os outros benefícios do vegetal

Além dos benefícios específicos para o coração, o quiabo também é uma fonte de outros nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ferro e cálcio, que contribuem para a saúde geral do corpo.

O quiabo tem quantidades significativas de selênio, cálcio, manganês, potássio, zinco, magnésio e ferro

“O quiabo contém cálcio e vitamina K, nutrientes importantes para a saúde óssea. As fibras solúveis também vão contribuir para a melhora do trânsito intestinal, prevenindo a constipação”, assegura.

Para quem está buscando reduzir medidas, Cibele comenta que o quiabo ajuda no aumento da sensação de saciedade. Inclusive, algumas receitas com a “água de quiabo” prometem reduzir medidas.

“Não há comprovações diretas de que a água de quiabo garanta o emagrecimento.” Por outro lado, evidências científicas sugerem que o quiabo pode ajudar na perda de peso ao promover a sensação de saciedade e satisfação devido ao seu alto teor de fibras”, conclui.

