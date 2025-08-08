Veículo cai em ribanceira, capota e deixa seis feridos em zona rural de município no interior do Acre

Um acidente de trânsito que resultou em um capotamento deixou Alisson da Silva Pisco, 26 anos, Anderlei Xavier Neposimo, 50, Edinaldo Peres de Oliveira, 49, Kauê Pereira Peres, 18, e duas crianças, de 11 e 9 anos, ficaram feridos na tarde desta sexta-feira (8) após o carro em que estavam perder os freios, sair da estrada e cair em uma ribanceira no ramal do km 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), zona rural de Brasiléia.

O veículo, um Volkswagen Gol de placa HZY-6210, era conduzido por Alisson, que seguia para casa acompanhado dos outros cinco passageiros. Conforme informações preliminares, durante a descida de uma ladeira, o sistema de freios falhou, fazendo com que o motorista perdesse o controle. O automóvel capotou e parou com as rodas viradas para cima.

O resgate contou com três ambulâncias e apoio de Policiais Militares do 5º Batalhão. No atendimento, Kauê apresentava escoriações e suspeita de fratura na tíbia; Edinaldo tinha múltiplas escoriações; Alisson reclamava de dores no pescoço, cefaleia e possível lesão na coluna; e Anderlei sofria de cervicalgia e dores de cabeça.

O estado de saúde das duas crianças não foi detalhado oficialmente, mas todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital, onde permanecem em observação.

Apesar dos danos no veículo e da gravidade do acidente, nenhuma das vítimas corre risco de morte. A Polícia Civil vai investigar as causas.