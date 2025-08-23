Veículo capota após colidir contra placa no Parque da Maternidade

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (23) no Canal da Maternidade, em Rio Branco, quando um carro capotou. O veículo, que ficou bastante danificado, atingiu uma placa de sinalização antes de capotar.
Equipes de socorro foram acionadas imediatamente para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do(s) ocupante(s) do veículo.
O acidente impactou o tráfego na região, que ficou lento por conta dos curiosos e do trabalho das equipes de resgate. As autoridades de trânsito recomendam atenção redobrada ao trafegar pela área até a total liberação da via.