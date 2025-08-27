Veja a partir de horas a Sabesp vai reduzir a pressão da água

A Sabesp divulgou nesta quarta-feira (27/8) que a redução da pressão da água ocorrerá no período das 21h às 5h. A Companhia de Saneamento Básico foi autorizada a implementar a redução até a recuperação dos níveis dos reservatórios que abastecem toda a região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.

A medida, que será iniciada na noite desta quarta, foi autorizada pelo governo já que o volume útil dos reservatórios está em 39,2% da capacidade total por causa da falta de chuvas. O objetivo da ação é reduzir perdas e evitar vazamentos.

Por meio de nota, a Sabesp afirmou que a ação é preventiva e temporária, atendendo a uma deliberação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), com o objetivo de reduzir perdas e evitar vazamentos, preservando, assim, os reservatórios que abastecem a região.

Leia também

Os imóveis que possuem instalações conectadas à caixa-d’água devem sentir menos os efeitos da redução da pressão do fornecimento.

Como funciona a redução de pressão da água

A redução de pressão é a diminuição do volume de água na rede de abastecimento. Isso ajudaria a diminuir a perda física de água, que é, grosso modo, o volume que vaza pelos canos no trajeto entre a estação de tratamento e os imóveis.

Especialista com mais de 50 anos de experiência em saneamento e ex-diretor da Sabesp, João Jorge da Costa explica que o consumo cai à noite e, por isso, a rede de abastecimento fica cheia, com uma pressão estática.

“Resulta numa pressão muito maior. E a perda é proporcional à pressão”, afirma.

Segundo ele, isso pode provocar alguns transtornos. “Você tem que calcular direitinho, porque, às vezes, num lugar mais alto, ao invés de ter reduzido a pressão, você não vai ter pressão nenhuma”, afirma .

. Esse tipo de problema aconteceu com frequência em bairros como Jardim Ângela, na zona sul, e Brasilândia, na zona norte, por exemplo, durante a crise hídrica de 2014-2015.

Mesmo após esse período crítico, muitos moradores de bairros da periferia da capital paulista passaram a enfrentar o desabastecimento noturno, principalmente nos pontos mais altos.

Desde que teve início esse tipo de manobra, o governo estadual sempre disse que quem tem caixa d’água não deveria sentir os efeitos da redução de pressão.

A expressão “redução de pressão” surgiu com forma de evitar que o governo estadual, na ocasião sob comando do atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), então no PSDB, trata-se a situação como um racionamento de água no período eleitoral.

Nova crise hídrica?

O volume de chuvas nos últimos meses tem ficado abaixo das médias históricas para o período, o que acendeu o sinal de alerta da Sabesp. Por exemplo, o Cantareira tem média mensal de 34,2 mm em agosto, mas praticamente não choveu até essa terça — 0,5 mm, no total. Em menor proporção, a situação se repete em outros reservatórios.

O cenário para os próximos meses é nada promissor. Segundo especialista em gestão de recursos hídricos Antônio Carlos Zuffo, que é professor da Unicamp, teremos pelo menos mais um mês de tempo seco. Caso venha La Niña, fenômeno que esfria as águas do Oceano Pacífico, o regime de chuvas deverá atrasar em mais dois meses, pelo menos.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Volume de águas nas represas de São Paulo é o menor desde o auge da crise hídrica em 2015

Reprodução/Wikimedia Commons 2 de 6

Represa Billings, na área da zona sul de SP

Omar Matsumoto, Gabriel Inamine, Luciana Nascimento e Nilson Sandré, PMSBC 3 de 6

Hidroavião cai na represa Jaguari (SP_

Reprodução/Prefeitura de Bragança Paulista 4 de 6

Sistema Cantareira, responsável por abastecer a Grande SP

Divulgação/Sabesp 5 de 6

Sistema Cantareira abastece cerca de 7,3 milhões de pessoas por dia.

Divulgação/Sabesp 6 de 6

Sistema Cantareira, em SP

Governo de São Paulo

Zuffo também chama a atenção para outro fenômeno que ocorre em períodos específicos, coincidindo com cheias no Sul e seca no Sudeste. Trata-se do Ciclo de Shwabe. Ele aponta que a atividade solar máxima ocorreu entre 2001 e 2003, com apagão energético por falta de água nos reservatórios, repetindo em 2014 e 2015, com a crise hídrica paulista. Isso se repetiria agora, em 2025, segundo um gráfico apresentado pelo professor.

“Um ciclo de 11 anos. Onde tem a mancha, o sol é mais ativo, ele emite mais energia. Você tem uma correlação direta”, afirma Zuffo. “Com essa possibilidade de estarmos no máximo do Ciclo de Shwabe, e se ele for realmente correlacionado à crise, então nós estamos na iminência de ver a situação piorando daqui pra frente. Mas isso não é uma certeza”, diz.

Segundo Zuffo, ao longo do ano, a carga de chuvas foi pequena e, por isso, os volumes armazenados, inclusive no subsolo, são insuficientes para abastecer a contento as represas. “Agora, nós estamos sentindo a falta dessas vazões desse reservatório, impactando o abastecimento”, diz. O professor da Unicamp prevê que cidades do interior paulista também devam começar a sofrer com racionamento a partir de setembro.

Sistema mais resiliente

Em comparação com período da crise hídrica, os sistemas que abastecem a Grande São Paulo estão agora mais interligados, o que garante aquilo que especialistas chamam de resiliência do sistema. É possível, por exemplo, expandir o total de domicílios abastecidos por um determinado reservatório em melhor situação, caso o original esteja mais vazio.

Uma das principais obras foi a inauguração do Sistema São Lourenço, em 2018, que buscou água a 70 km da capital e hoje abastece cerca de 2 milhões de consumidores em oito cidades. Custou R$ 3,5 bilhões. Outra solução criada após a crise hídrica foi a possibilidade de transposição de água da bacia do Rio Paraíba do Sul, que abastece o Rio de Janeiro, para socorrer o Sistema Cantareir