Veja as anotações do General Heleno sobre o governo Bolsonaro

O general Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro, teve sua relevância no governo reforçada pela participação em uma reunião de julho de 2022, na qual o general defendeu a ideia de “virar a mesa”, o que foi interpretado como uma tática para reverter o cenário eleitoral desfavorável à época.

​Em sua agenda, apreendida pela Polícia Federal, anotações revelam detalhes de sua visão sobre temas sensíveis durante o governo Bolsonaro.

– Uso político da Abin: As anotações sugerem que Heleno tinha conhecimento sobre o uso da “Abin paralela” para investigar adversários políticos. Ele registrou, por exemplo, o monitoramento de estudantes cubanos na USP.

– Críticas internas ao governo: As notas mostram que, apesar da lealdade, ele tinha críticas à gestão de Bolsonaro. O general expressou preocupação com a queda de popularidade do presidente e anotou que Bolsonaro “desdenha do vírus” e que “não tem boa gestão”. Em letras maiúsculas, Heleno chegou a escrever “PRESIDENTE TEM QUE TOMAR VACINA”.

– Crítica sobre autonomia da Polícia Federal: As anotações também indicam a desconfiança de Heleno em relação à PF. Ele escreveu que a “Polícia Federal é subordinada ao PR [presidente]” e expressou suspeita de que a instituição estaria “preparando uma grande sacanagem”. Esse ponto é crucial, pois contradiz o princípio de que a PF deve ser um órgão de Estado, com atuação independente do governo.

Veja as anotações no vídeo abaixo: