Veja cena de acidente após colisão entre carro e caminhão no DF

O carro e o caminhão envolvidos em um grave acidente que matou quatro pessoas e deixou duas feridas na DF-290, no Gama, despencaram em uma ribanceira ao lado da estrada. A tragédia aconteceu na tarde deste sábado (23/8).

Um vídeo mostra a cena do acidente após a colisão entre os dois veículos. É possível ver o caminhão capotado e o reboque acoplado no Onix sedan branco na margem da pista. O equipamento levava telhas que também aparecem quebradas na imagem.

Assista:

Uma das hipóteses para explicar a colisão é que o excesso de peso no carregamento tenha desestabilizado o carro de passeio. As vítimas fatais foram identificadas como Marcos Baldez Cardoso, 28 anos, Antônio Carlos Nascimento, 49 anos, João Carlos Guimarães, 41 anos. O quarto passageiro que faleceu não foi identificado até o momento.

O motorista Edideus Bertim, que dirigia o caminhão envolvido no acidente na DF-290, disse que o carro com cinco passageiros invadiu a pista pouco antes da colisão frontal.O quinto passageiro do Onix sedan, de aproximadamente 40 anos, sobreviveu à colisão, mas está em estado grave. Ele foi transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

O motorista do caminhão, de 53 anos, relatou dores na cabeça, costas, quadril e abdômen no momento do socorro. Os bombeiros o levaram para o Hospital Regional de Santa Maria.