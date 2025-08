Com a prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderá mais sair de casa, nem receber visitas — com exceção de familiares. A residência em que ele ficará cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) fica no Jardim Botânico, área nobre do Distrito Federal.







Prisão domiciliar Segundo o STF, a prisão do ex-presidente foi decretada nesta segunda-feira (4/8) após o “descumprimento de medidas cautelares já impostas pela Corte” . Conforme a decisão do ministro Alexandre, houve a divulgação nas redes sociais de vídeos de Bolsonaro feitos durante as manifestações realizadas no domingo (3). A prisão deverá ser cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília. Ele não poderá receber visitas, a não ser de seus advogados e outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também fica proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros. O ministro determinou, ainda, busca e apreensão de quaisquer celulares em posse de Jair Bolsonaro. “Não há dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeria no Poder Judiciário Brasileiro”, destacou. Bolsonaro mora no condomínio Solar de Brasília. Localizado a cerca de 3 quilômetros da Ponte JK e a quase 12 quilômetros do centro de Brasília, o imóvel conta com portaria e monitoramento por câmeras de segurança.A casa de Bolsonaro tem dois andares, piscina, área de lazer completa e é protegida por um portão. Veja: