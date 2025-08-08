Veja fotos de lesões em mulher espancada por empresário em elevador

A mulher de 34 anos espancada pelo marido na última sexta-feira (1°/8) teve lesões em diversas partes do corpo. A vítima (foto em destaque) que é casada há 17 anos com o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, foi brutalmente agredida com socos e cotoveladas dentro de um elevador no Edifício Via Boulevard, no Guará II (DF).

Cleber foi preso nesta quinta-feira (7/8) por posse irregular de arma durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dele, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Veja imagens dos hematomas:

Hematomas no braço

Hematomas em outras partes do corpo

Outra lesão na perna

Lesão no pé

Machucado na perna

Cleber foi flagrado agredindo a companheira

Homem surpreendeu a vítima ao sair de elevador

Imagem cedida ao Metrópoles 9 de 9

Cleber Lucio Borges, 55 anos

Veja o vídeo:

De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o Metrópoles teve acesso, a mulher relatou que já tinha sido agredida outras vezes pelo marido.

Inclusive, a mãe da vítima desconfiou de que havia algo errado após conversar com a filha, um dia depois da agressão, e foi até a residência do casal. Quando chegou, soube que Cleber havia levado a companheira para um hospital na Asa Sul.

Entenda o caso:

Quando a mãe da vítima soube das agressões no elevador, ela acionou a polícia que pediu a prisão preventiva de Cleber.

O boletim também mostra que uma denúncia anônima foi feita no dia do crime.

Um morador do condomínio acionou a polícia e disse que “todos do prédio escutaram os gritos”.

Na data do ataque, a Polícia Militar do DF foi acionada, mas a vítima teria negado a agressão.

Diante do fato, uma equipe de plantão da 4ª Delegacia de Polícia (Guará II) se deslocou até o hospital, oportunidade em que entrevistaram a vítima.

Hospitalizada, a mulher confirmou que houve um conflito com seu companheiro, porém informou não ter interesse em representar criminalmente pela apuração dos fatos, bem como não quis medidas protetivas de urgência.

Agressão

No dia em que a mulher foi atacada, câmeras de segurança mostram Cleber descendo de elevador. Quando as portas se abrem, o empresário surpreende a companheira com um soco. A vítima aguardava o elevador chegar para subir ao apartamento do casal.

Na sequência, Cleber volta para dentro do elevador, e a mulher entra junto. Em seguida, ele começa a dar socos e cotoveladas no rosto da esposa. O homem espanca a vítima até ela cair.

Assista:

Quando a mulher se levanta, ela tenta atingir o companheiro, e ele continua a agredi-la com cotoveladas. Por um breve momento, as agressões cessam, e o casal aparece discutindo nas imagens.

Logo depois, Cleber arranca a bolsa da mão da vítima e retira um objeto de dentro.

Prisão e apreensão de armas

No decorrer do cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi localizado, e, na residência, os policiais civis encontraram duas armas de fogo e um total de 518 munições de calibres diversos.

As armas apreendidas incluem uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado.

O autuado foi conduzido à 4ª DP, onde acabou preso em flagrante e teve fiança arbitrada em R$ 25,9 mil. Apesar do pagamento, permanece recolhido preventivamente, por força do mandado de prisão expedido nos autos de violência doméstica.

Por meio de nota, a defesa de Cleber informou que as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo.

“O caso está em fase de apuração, e as condutas mencionadas em reportagem ainda não foram objeto de denúncia. Todas as medidas de defesa cabíveis estão sendo tomadas. O investigado tem total interesse na elucidação dos fatos e reitera sua idoneidade”, pontuou a defesa.