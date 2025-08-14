Veja hábitos e alimentos que “detonam” o colágeno e a saúde da pele

O colágeno é a proteína responsável por dar sustentação, elasticidade e firmeza à pele. Com o tempo, sua produção natural diminui, mas certos hábitos e escolhas alimentares podem acelerar essa perda, tornando a pele mais flácida, opaca e propensa a rugas.
Entre os hábitos prejudiciais, estão a exposição excessiva ao sol sem proteção, o tabagismo e o consumo frequente de álcool.
Todos eles contribuem para a formação de radicais livres, que danificam as fibras de colágeno e prejudicam a regeneração da pele. O estresse crônico e a privação de sono também interferem na produção natural dessa proteína.
Com o envelhecimento, a produção de colágeno diminui, o que pode levar ao aparecimento de rugas e flacidez
A alimentação desempenha papel igualmente importante. Açúcares refinados e ultraprocessados podem favorecer a glicação — um processo que endurece e enfraquece as fibras de colágeno. Já dietas pobres em proteína, vitamina C, zinco e antioxidantes comprometem a síntese dessa proteína essencial.
Pequenas mudanças podem fazer grande diferença: reduzir alimentos industrializados, priorizar frutas, vegetais e proteínas magras, além de manter bons hábitos de sono e proteção solar, ajuda a preservar o colágeno e manter a pele saudável e firme por mais tempo.
Dicas práticas:
- Evite açúcar e ultraprocessados;
- Inclua mais frutas ricas em vitamina C (acerola, laranja, kiwi) e vegetais coloridos;
- Priorize proteínas magras e fontes de colágeno, como ovos, peixes, frango e caldos de ossos;
- Proteja-se do sol, durma bem e gerencie o estresse.
(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida