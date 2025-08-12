Veja momento em que empresário que matou gari é colocado em camburão

Um vídeo mostra o momento em que o empresário René da Silva Nogueira Junior chega à delegacia com o rosto coberto, após ser preso por matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o suspeito é colocado em uma viatura e, em seguida, transferido para um camburão da polícia.

Detalhes do crime e prisão

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (11/8), em Belo Horizonte, após uma discussão de trânsito. Testemunhas relataram que o empresário, que dirigia um carro elétrico, se irritou porque o caminhão de lixo impedia sua passagem. Após uma breve discussão com a motorista, ele desceu do carro, sacou uma arma e ameaçou: “Vou dar um tiro na cara”.

Quando o gari Laudemir e outros colegas tentaram intervir, René efetuou disparos. O gari foi atingido na região da costela e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu de hemorragia interna. O empresário fugiu do local, mas foi preso horas depois em uma academia de luxo no bairro Estoril. René é mestre em agronomia e diretor de negócios em uma holding do setor de alimentos, além de ser casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.