Veja onde foi feita aposta do DF que faturou R$ 54 mil na Mega-Sena

Escrito por Metrópoles
Uma aposta simples do Distrito Federal (DF) acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso de número 2.908, da Mega-Sena. O sorteio foi feito neste sábado (30/8) pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O sortudo do DF fez a aposta na lotérica Olímpica, localizada em Ceilândia. O dono do jogo ganhou R$ 54.694,54.

Confira as dezenas sorteadas:

20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50

Ninguém acertou a seis dezenas e a Mega-Sena acumulou. O próximo sorteio será de R$ 14 milhões.

 

 

