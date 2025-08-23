23/08/2025
Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado; prêmio de R$ 28 milhões

Loteria está com prêmio acumulado que pode sair para quem acertar as seis dezenas sortudas neste sábado (23)

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (23) o concurso 2905 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as 6 dezenas sorteadas é de R$ 28 milhões. O sorteio acontece a partir das 20h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Mega-Sena está acumulada (Foto: Alan Pedro, DC)

Os apostadores podem acompanhar o sorteio ao vivo a partir das 20h pelo YouTube da Caixa. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar as seis dezenas premiadas.

Veja os números sorteados: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52.

Como jogar na Mega-Sena?

Para concorrer ao sonho de ser um novo milionário, é necessário marcar entre 6 e 20 números no volante. São distribuídas premiações para quem acertar quatro, cinco ou seis dezenas.

A premiação máxima do concurso é distribuída para quem acertar os seis números. No entanto, caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas, o prêmio fica acumulado para o próximo certame.

Quanto custa?

A aposta mínima custa R$ 5,00 e é composta por seis números. Quanto mais dezenas forem assinaladas, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio. Vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena são feitos três vezes por semana: terças, quintas e sábados.

