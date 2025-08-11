Veja quem são mulheres que doparam e roubaram R$ 110 mil de turistas

12 de agosto de 2025
A Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat) já identificou as três mulheres suspeitas de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” em dois turistas britânicos.

Além de dopar os estrangeiros, elas também roubaram os pertences das vítimas. O crime foi cometido na madrugada de quinta-feira (8/8), em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Uma das envolvidas, Raiane Campos de Oliveira (foto abaixo), de 27 anos, já cumpriu seis meses de prisão e possui 20 passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime.

Absolvida no mês passado pela 8ª Câmara Criminal, Raiane teria agido com outras duas comparsas: Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26.

Veja imagens:

7 imagensRaiane Campos de Oliveira, de 27 anosAmanda Couto Deloca, de 23 anosO rapaz estava acompanhado de duas mulheres, que deixaram o local em um táxi logo em seguidaOutra das envolvidas que foi identificada pela políciaMayara Ketelyn Américo da Silva, de 26Fechar modal.1 de 7

Uma das envolvida já cumpriu seis meses de prisão e possui 20 passagens pela polícia

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 7

Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 7

Amanda Couto Deloca, de 23 anos

Imagem cedida ao Metrópoles4 de 7

O rapaz estava acompanhado de duas mulheres, que deixaram o local em um táxi logo em seguida

Imagem cedida ao Metrópoles5 de 7

Outra das envolvidas que foi identificada pela polícia

Imagem cedida ao Metrópoles6 de 7

Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26

Imagem cedida ao Metrópoles7 de 7

As imagens de um dos turistas, um jovem de 21 anos, viralizaram nas redes sociais. Ele aparece cambaleando na praia de Ipanema até cair na areia.

Imagem cedida ao Metrópoles

Leia também

Entenda o caso:

  • Uma testemunha que gravou o vídeo relatou à polícia que o rapaz estava acompanhado de duas mulheres, que deixaram o local em um táxi logo em seguida.
  • Um grupo de pessoas prestou socorro ao jovem e a um amigo dele, que também apresentava sinais de intoxicação.
  • Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, na zona sul do Rio.
  • À polícia os turistas contaram que conheceram as mulheres em um bar na Lapa e que depois seguiram com elas até a praia.
  • Ainda segundo os britânicos, as mulheres ofereceram caipirinhas e, a partir desse momento, eles não se lembram de mais nada.
  • As vítimas relataram o roubo de dois celulares. Com um dos aparelhos, as suspeitas teriam conseguido realizar uma transferência bancária no valor de 16 mil libras — o equivalente a mais de R$ 110 mil.

Veja o vídeo:

Os investigadores também identificaram o taxista que transportou as mulheres suspeitas, mas, segundo a polícia, ele não teve participação no golpe.

A delegada responsável pelo caso, Patrícia Alemany, fez um alerta: “É importante tomar cuidado com suas bebidas, com os drinques, e com pessoas desconhecidas que se aproximam”.

“Geralmente, elas agem em dupla ou em trio. Sempre orientamos para que não se leve desconhecidos para o local de hospedagem. Na maioria dos casos, esses crimes acontecem dentro de apartamentos alugados”, destacou a delegada.

 

