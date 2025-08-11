Veja quem são mulheres que doparam e roubaram R$ 110 mil de turistas

A Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat) já identificou as três mulheres suspeitas de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” em dois turistas britânicos.

Além de dopar os estrangeiros, elas também roubaram os pertences das vítimas. O crime foi cometido na madrugada de quinta-feira (8/8), em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Uma das envolvidas, Raiane Campos de Oliveira (foto abaixo), de 27 anos, já cumpriu seis meses de prisão e possui 20 passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime.

Absolvida no mês passado pela 8ª Câmara Criminal, Raiane teria agido com outras duas comparsas: Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26.

Entenda o caso:

Uma testemunha que gravou o vídeo relatou à polícia que o rapaz estava acompanhado de duas mulheres, que deixaram o local em um táxi logo em seguida.

Um grupo de pessoas prestou socorro ao jovem e a um amigo dele, que também apresentava sinais de intoxicação.

Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, na zona sul do Rio.

À polícia os turistas contaram que conheceram as mulheres em um bar na Lapa e que depois seguiram com elas até a praia.

Ainda segundo os britânicos, as mulheres ofereceram caipirinhas e, a partir desse momento, eles não se lembram de mais nada.

As vítimas relataram o roubo de dois celulares. Com um dos aparelhos, as suspeitas teriam conseguido realizar uma transferência bancária no valor de 16 mil libras — o equivalente a mais de R$ 110 mil.

Veja o vídeo:

Os investigadores também identificaram o taxista que transportou as mulheres suspeitas, mas, segundo a polícia, ele não teve participação no golpe.

A delegada responsável pelo caso, Patrícia Alemany, fez um alerta: “É importante tomar cuidado com suas bebidas, com os drinques, e com pessoas desconhecidas que se aproximam”.

“Geralmente, elas agem em dupla ou em trio. Sempre orientamos para que não se leve desconhecidos para o local de hospedagem. Na maioria dos casos, esses crimes acontecem dentro de apartamentos alugados”, destacou a delegada.