Velório de Luis Fernando Verissimo será realizado neste sábado no RS

Morreu neste sábado (30/8) o escritor e cronista Luis Fernando Verissimo. A causa da morte foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), onde o escritor estava internado e foi devido a complicações decorrentes da pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto para tratar da doença.
A despedida para o famoso autor brasileiro será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir das 12h, no Salão Nobre Julio de Castilhos. Ainda não há confirmações de se a cerimônia será aberta ao público ou restrita à família.
Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Veríssimo posa na biblioteca
Boletim médico atualiza quadro de Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos
Os livros de Verissimo
Ironia, crítica e humor marcam os textos escritos por Luis Fernando Verissimo. Ao longo da carreira, ele produziu trabalhos de sucesso, como O Clube dos Anjos, O Jardim do Diabo, A Décima Segunda Noite e Os Espiões.
A lista de obras publicadas inclui ainda Comédias da Vida Privada, A Grande Mulher Nua, Ed Mort: Todas as Histórias, As Mentiras que os Homens Contam, O Nariz & Outras Crônicas, A Velhinha de Taubaté.