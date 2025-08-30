Velório de Luis Fernando Verissimo será realizado neste sábado no RS

Morreu neste sábado (30/8) o escritor e cronista Luis Fernando Verissimo. A causa da morte foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), onde o escritor estava internado e foi devido a complicações decorrentes da pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto para tratar da doença.

A despedida para o famoso autor brasileiro será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir das 12h, no Salão Nobre Julio de Castilhos. Ainda não há confirmações de se a cerimônia será aberta ao público ou restrita à família.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Luis Fernando Verissimo

Foto: © Lindomar Cruz/Agência Brasil 2 de 5

Luis Fernando Verissimo

Foto: © Unesp/Divulgação 3 de 5

Luis Fernando Verissimo

Foto: © Alice Vergueiro/Abraji 4 de 5

Luis Fernando Veríssimo posa na biblioteca

Divulgação 5 de 5

Boletim médico atualiza quadro de Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos

Divulgação

Os livros de Verissimo

Ironia, crítica e humor marcam os textos escritos por Luis Fernando Verissimo. Ao longo da carreira, ele produziu trabalhos de sucesso, como O Clube dos Anjos, O Jardim do Diabo, A Décima Segunda Noite e Os Espiões.

A lista de obras publicadas inclui ainda Comédias da Vida Privada, A Grande Mulher Nua, Ed Mort: Todas as Histórias, As Mentiras que os Homens Contam, O Nariz & Outras Crônicas, A Velhinha de Taubaté.