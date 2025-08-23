Vem aí! Governo anuncia data do salário de agosto para servidores estaduais

O governo do Acre confirmou o calendário de pagamento referente ao mês de agosto para servidores ativos, aposentados e pensionistas.

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), os primeiros a receber serão aposentados e pensionistas, que terão os valores creditados em conta na próxima terça-feira (26), para clientes do Banco do Brasil. Já os servidores da ativa terão os salários depositados na quinta-feira (28).

Os contracheques ficarão disponíveis na véspera de cada pagamento, e podem ser consultados no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado ou pelo aplicativo MeuAC.

O governador Gladson Cameli destacou que a regularidade no pagamento da folha faz parte das prioridades da gestão. “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, afirmou.

Segundo o governo, além de valorizar os servidores, a medida contribui para movimentar a economia acreana, já que o recurso injetado impacta diretamente o comércio e os serviços no estado.