25/08/2025
Universo POP
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”

Vem aí! Servidores públicos terão salário de agosto antecipado na conta nesta semana; veja as datas

Contracheques podem ser consultados no site contracheque.ac.gov.br e no app MeuAC

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre anunciou o calendário de pagamento da folha referente ao mês de agosto para servidores ativos, aposentados e pensionistas. A regularidade nos pagamentos continua sendo prioridade da gestão.

Contracheques podem ser consultados no site contracheque.ac.gov.br e no app MeuAC/Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), os aposentados e pensionistas serão os primeiros a receber, com os valores creditados na próxima terça-feira (26) para clientes do Banco do Brasil. Já os servidores da ativa terão os salários depositados na quinta-feira (28).

Os contracheques estarão disponíveis um dia antes de cada pagamento e podem ser acessados no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado ou pelo aplicativo MeuAC.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da regularidade no pagamento da folha. “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, afirmou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.