O governo do Acre anunciou o calendário de pagamento da folha referente ao mês de agosto para servidores ativos, aposentados e pensionistas. A regularidade nos pagamentos continua sendo prioridade da gestão.

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), os aposentados e pensionistas serão os primeiros a receber, com os valores creditados na próxima terça-feira (26) para clientes do Banco do Brasil. Já os servidores da ativa terão os salários depositados na quinta-feira (28).

Os contracheques estarão disponíveis um dia antes de cada pagamento e podem ser acessados no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado ou pelo aplicativo MeuAC.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da regularidade no pagamento da folha. “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, afirmou.