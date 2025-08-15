15/08/2025
Vencedor do Puskás de 2021 se aposenta aos 33 anos. Relembre golaço

Escrito por Metrópoles
vencedor-do-puskas-de-2021-se-aposenta-aos-33-anos.-relembre-golaco

Erik Lamela anunciou, nessa quinta-feira (14/8), a aposentadoria dos gramados aos 33 anos. O jogador, com passagens marcantes por Tottenham e Sevilla, ficou marcado pelo Prêmio Fifa Ferenc Puskás 2021, troféu de gol mais bonito do ano.

No jogo entre Tottenham e Arsenal, os Spurs perderam por 2 x 1, em partida válida pela 28ª rodada da Premier League. Lamela entrou no lugar de Son, que se lesionou ainda no primeiro tempo.

O time do argentino saiu na frente com o golaço do argentino, mas viram os Gunners virarem com Com Odegaard e Lacazette. Erik foi do céu ao inferno da partida e foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo.

Assista:

 

 

O jogador chegou a um comum acordo com AEK, da Grécia, para rescindir o contrato.  Agora, ele assumirá o cargo de auxiliar-técnico do Sevilla.

Lamela surgiu para o futebol em 2009, no River Plate, depois teve passagens por Roma, Tottenham, Sevilla e AEK.

