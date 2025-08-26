Venezuela envia 15 mil militares para fronteira com a Colômbia

O governo venezuelano anunciou, nessa segunda-feira (25/8), que vai realizar o envio de 15 mil militares para a região da fronteira com a Colômbia. O anúncio oficial foi feito à imprensa pelo ministro do Interior e da Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello.

Os homens que serão enviados para a fronteira com a Colômbia pertencem à Força Armada Nacional Bolivariana.

A movimentação dos militares acontece paralelamente ao aumento da recompensa que os Estados Unidos estão dispostos a pagar pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro: US$ 50 milhões. Os norte-americanos afirmam que Maduro estaria envolvido com o Cartel de los Soles.

Outro fato que compõe o contexto do envio dos militares venezuelanos é uma exigência do presidente colombiano, Gustavo Petro. A demanda é para que guerrilheiros da Segunda Marquetalia, que são dissidentes das Forças Armadas Revolucinárias da Colômbia (Farc), sejam retirados do país vizinho.

Os militares venezuelanos deverão levar consigo para a região de fronteira aviões, embarcações e drones para combater aqueles que almejam se instalar na região.

“O envio de 15 mil homens e mulheres começará imediatamente e se estenderá até a fronteira com Táchira. Pedimos ao governo colombiano que faça o mesmo para garantir a paz em toda a fronteira”, afirmou Cabello.

O ministro de Maduro também enfatizou o combate ao tráfico de drogas. Ele afirmou que neste ano as forças de segurança da Venezuela apreenderam 52,7 toneladas de drogas.