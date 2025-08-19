Vereador acusa colega de agressão e pede afastamento por quebra de decoro; acusado confessa ‘empurrão’

O vereador Paulo Miranda, de Senador Guiomard, denunciou nesta terça-feira (19) na tribuna da Câmara Municipal ter sido agredido física e moralmente pelo colega, o vereador Sandrão. O episódio, segundo ele, ocorreu na sala da presidência da Casa Legislativa, na presença do presidente e do vereador licenciado Rafael Maia. Miranda registrou boletim de ocorrência relatando que recebeu um tapa nas costas desferido por Sandrão.

Em seu discurso, o parlamentar afirmou que o ato não se trata apenas de uma violência pessoal, mas contra a própria instituição. “Uma agressão não é apenas contra minha pessoa, é uma agressão à democracia, à instituição que representamos e, principalmente, à população que confiou em nós”, declarou.

O vereador destacou ainda que pretende adotar todas as medidas legais cabíveis para responsabilizar o colega. “Não se trata de vaidade pessoal ou disputa política. Trata-se de princípios. Trata-se de limites que não podem ser ultrapassados. A divergência de ideias faz parte da vida pública, mas o uso da violência, seja verbal ou física, é absolutamente inaceitável”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Miranda pediu o afastamento imediato de Sandrão de suas funções e a abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. “Peço formalmente o afastamento imediato do vereador de suas funções nessa casa, e a abertura de um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, conforme previsto no artigo 18 inciso VII do Regimento Interno desta Casa. A conduta do referido vereador é incompatível com a dignidade do cargo que ocupa”, disse.

O parlamentar concluiu a fala reafirmando seu compromisso com a ética e com o exercício democrático. “Reafirmo aqui o meu compromisso com a ética, com o respeito, com o debate honesto e transparente. Eu fui eleito para representar minha cidade com dignidade, e é assim que continuarei agindo, apesar da tentativa de intimidação. E que fique claro: a violência jamais vencerá a democracia”, finalizou.

O outro lado da história

O vereador identificado como Sandrão conversou com a equipe do ContilNet, e revelou que houve sim uma discussão acalorada com Paulo Miranda, que resultou em um empurrão. “Foi discussão calórica, na qual ele me ofendeu verbalmente. Ele se posicionou , aí lhe empurrei”, disse o vereador.

A Câmara de Vereadores ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. O episódio deve ser apurado pelas autoridades competentes e pela própria Mesa Diretora.