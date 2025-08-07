8 de agosto de 2025
Universo POP
Vereador de Rio Branco tem salário penhorado para quitar dívidas trabalhistas de empresa falida

De acordo com determinação da Justiça, o parlamentar tem descontado desde julho deste ano, 30% do seu salário

O vereador de Rio Branco, Bruno Moraes, teve penhorado parte de seu salário, pela Justiça do Trabalho, para pagamento de dívidas trabalhistas da empresa da qual era sócio, a Ágiles Serviços de Limpeza e Conservação. A decisão se deu a partir de ações movidas por pouco mais de 20 trabalhadores que não teriam recebido verbas rescisórias após falência da terceirizada.

A empresa terceirizada prestava serviços terceirizados ao Governo do Acre e prefeituras e deixou pagamentos pendentes após decretar falência/ Foto: Reprodução

De acordo com determinação da Justiça, o parlamentar tem descontado desde julho deste ano, 30% do seu salário, de R$ 24 mil, para pagamento das dívidas.

Segundo Bruno Moraes, em entrevista à TV Gazeta, a empresa faliu há alguns anos deixando as dívidas, mas que os débitos já foram devidamente quitados e os descontos finalizados.

A empresa terceirizada prestava serviços terceirizados ao Governo do Acre e prefeituras e deixou pagamentos pendentes após decretar falência. Alguns dos funcionários entraram com ações contra o governo, alegando créditos não pagos.

Segundo Moraes, as pendências já estão sendo resolvidas e a situação vem se arrastando desde a administração do ex-governador Tião Viana.

