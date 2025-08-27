Vereador denuncia presença de “tapurus” na merenda escolar em Rio Branco

O vereador Leôncio Castro relatou durante a manhã desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal de Rio Branco, uma série de denúncias recebidas de pais sobre a merenda escolar da rede estadual.

“Ontem também o meu WhatsApp e o direct do meu Instagram bombaram. Pais como a senhora Lenilda, lá do Santa Inês, e a senhora Maria, lá do Canaã, me mandaram mensagem. Vereador João Paulo, lá na Escola Lourival Pinho, ali no Bairro Triângulo, minha região do segundo distrito, a merenda dos alunos estava cheia de tapurus, tapurus. É isso mesmo”, disse Castro.

O parlamentar descreveu o momento em que os alunos perceberam a presença dos insetos na comida. “Os alunos só descobriram que a sua refeição estava cheia de tapuru no momento em que estavam consumindo. Como vocês podem observar nos vídeos, estava lotado de tapuru. Imagina aí, vereador Kamai, o senhor comendo e, de repente, perceber um estalo no dente — era um tapuru”, relatou.

Leôncio Castro cobrou uma ação da Secretaria de Educação do Estado e do secretário Abelson Carvalho. “A secretaria de educação do estado, o secretário Abelson Carvalho, tem que dar uma explicação e tomar uma providência. Uma das mensagens que a dona Maria recebeu diz que a direção da escola falou que isso é normal. Se é normal, que seja lá na casa dela, mas merenda dos alunos não pode ter sob hipótese nenhuma. Isso não pode ser normalizado”, destacou.