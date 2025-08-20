Vereador Felipe Tchê lidera iniciativa transformadora na prevenção de enchentes em Rio Branco

Nesta terça-feira, 19 de agosto, o vereador Felipe Tchê promoveu uma reunião em seu gabinete com importantes representantes da Defesa Civil e do Meio Ambiente de Rio Branco. Estiveram presentes o Coronel Falcão, Coordenador Geral de Defesa Civil, acompanhado do Tenente Maia e da Assessora Técnica Institucional, Márcia Maria. Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), participaram a secretária Flaviane Augustini, a chefe da divisão de Recursos Hídricos, Cássia Melo, a engenheira florestal Alana Karen, além da chefe da Sala de Situação de Monitoramento Ambiental da SEMA, Ylza Marluce Silva de Lima. O vereador Bruno Moraes também esteve presente.

O encontro teve como pauta principal a regulamentação da Lei Municipal nº 2.586, de 21 de julho de 2025, que estabelece diretrizes fundamentais para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes — um tema de extrema relevância para a segurança da população de Rio Branco. Também foi discutido o anteprojeto que propõe a criação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes e Alagações.

Durante a reunião, os participantes parabenizaram a iniciativa do vereador Felipe Tchê, destacando a importância de transformar os projetos em ações concretas que atendam às necessidades da comunidade. A secretária Flaviane Augustini reforçou o compromisso da SEMEIA em colaborar com a iniciativa e ressaltou a importância da participação ativa de todos os setores envolvidos.

A reunião também foi uma oportunidade para avançar em outras pautas estratégicas para a cidade. Discutiu-se a atualização do Plano Diretor, que em breve chegará à Câmara Municipal, garantindo um crescimento urbano mais planejado e sustentável. Além disso, o grupo iniciou o diálogo sobre a futura Lei de Mobilidade e Infraestrutura; uma das agendas prioritárias para o desenvolvimento de Rio Branco.

A troca de ideias e o fortalecimento das parcerias entre as equipes presentes são essenciais para alcançar resultados positivos. A colaboração mútua e o comprometimento na implementação das estratégias de prevenção são determinantes para mitigar os impactos das enchentes e alagações em nosso município.

Com essa iniciativa, o vereador Felipe Tchê dá um passo importante em direção a um Rio Branco mais seguro, sustentável e preparado para enfrentar os desafios climáticos.