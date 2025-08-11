Vereador Matheus Paiva promove ação especial de Dia dos Pais no Hospital do Idoso

Em comemoração ao Dia dos Pais, o vereador Matheus Paiva realizou, neste domingo (10), uma ação social especial no Hospital do Idoso, em Rio Branco. A iniciativa contou com cortes de cabelo gratuitos, realizados por barbeiros voluntários, e a entrega de lembrancinhas aos pacientes internados que são pais.

O objetivo da ação foi proporcionar um momento de cuidado, valorização e acolhimento, levando mais alegria e autoestima aos idosos atendidos pela instituição. “É uma forma simples, mas muito significativa, de reconhecer a importância desses homens que dedicaram suas vidas às suas famílias e à nossa sociedade. Hoje, além de homenageá-los, quisemos oferecer um gesto concreto de carinho e respeito”, destacou o vereador.

Durante a manhã, os pacientes participaram da ação em clima de descontração e emoção, recebendo não apenas os serviços e presentes, mas também a atenção e o afeto dos envolvidos.

A atividade faz parte da agenda de ações comunitárias do mandato do vereador Matheus Paiva, voltadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.

Veja os registros da ação: