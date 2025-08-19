Vereadores aliados de Bocalom protocolam pedido de afastamento do superintendente do RBTrans

Vereadores da base da prefeitura e também do conhecido “bloquinho”, protocolaram na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (19), um requerimento pedindo o afastamento temporário do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, em meio a uma série de denúncias de assédio moral apresentadas contra ele. Esse já é o terceiro pedido.

O documento surge um dia após reunião com o superintende na câmara, que aconteceu na última segunda-feira (18). Segundo o requerimento, o afastamento é considerado necessário para garantir a ampla defesa do acusado, preservar a imparcialidade do processo investigativo, proteger possíveis testemunhas e assegurar a credibilidade da administração municipal.

“O afastamento cautelar é medida indispensável para proteger tanto a investigação quanto o próprio servidor”, destaca o texto assinado pelos parlamentares Aiache, Márcio Mustafá, Leôncio Castro, Felipe Tchê, João Paulo, Samir Bestene, Moacir Júnior e Bruno Moraes.

CPI em andamento

Enquanto isso, vereadores da oposição articulam a coleta de assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de aprofundar a apuração das denúncias contra o chefe da autarquia de trânsito.

As acusações começaram na semana passada, quando um envelope foi entregue à Câmara relatando casos de assédio moral e sexual. Pouco depois, a influenciadora digital Marília Rodrigues gravou um vídeo em suas redes sociais alegando ter sido vítima de assédio moral praticado por Clendes Vilas Boas. Desde então, ao menos outras três denúncias semelhantes vieram a público.

De acordo com o vereador André Kamai, o documento já conta com seis assinaturas, faltando apenas uma para completar o número mínimo exigido para ser protocolado.