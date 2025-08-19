19/08/2025
Universo POP
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

Vereadores aliados de Bocalom protocolam pedido de afastamento do superintendente do RBTrans

O documento surge um dia após reunião com o superintende na câmara, que aconteceu na última segunda-feira (18)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Vereadores da base da prefeitura e também do conhecido “bloquinho”, protocolaram na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (19), um requerimento pedindo o afastamento temporário do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, em meio a uma série de denúncias de assédio moral apresentadas contra ele. Esse já é o terceiro pedido.

Pedido foi protocolado nesta terça-feira (19)/Foto: ContilNet

O documento surge um dia após reunião com o superintende na câmara, que aconteceu na última segunda-feira (18). Segundo o requerimento, o afastamento é considerado necessário para garantir a ampla defesa do acusado, preservar a imparcialidade do processo investigativo, proteger possíveis testemunhas e assegurar a credibilidade da administração municipal.

“O afastamento cautelar é medida indispensável para proteger tanto a investigação quanto o próprio servidor”, destaca o texto assinado pelos parlamentares Aiache, Márcio Mustafá, Leôncio Castro, Felipe Tchê, João Paulo, Samir Bestene, Moacir Júnior e Bruno Moraes.

CPI em andamento

Enquanto isso, vereadores da oposição articulam a coleta de assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de aprofundar a apuração das denúncias contra o chefe da autarquia de trânsito.

As acusações começaram na semana passada, quando um envelope foi entregue à Câmara relatando casos de assédio moral e sexual. Pouco depois, a influenciadora digital Marília Rodrigues gravou um vídeo em suas redes sociais alegando ter sido vítima de assédio moral praticado por Clendes Vilas Boas. Desde então, ao menos outras três denúncias semelhantes vieram a público.

De acordo com o vereador André Kamai, o documento já conta com seis assinaturas, faltando apenas uma para completar o número mínimo exigido para ser protocolado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.