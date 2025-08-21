21/08/2025
Vereadores visitam obra da nova sede da Câmara de Rio Branco, que já está 90% concluída

Durante a vistoria, o presidente da Casa, vereador Joabe Lira (MDB), ressaltou que a obra avança para a fase final

0

Os vereadores de Rio Branco realizaram, nesta quinta-feira (21), uma visita técnica às obras da nova sede da Câmara Municipal, construída no bairro Jardim Europa. A estrutura está com 90% de execução e a previsão é de que seja entregue à população em novembro deste ano.

Vereadores visitam obra da nova sede da Câmara de Rio Branco, que já está 90% concluída. Foto: ContilNet

Durante a vistoria, o presidente da Casa, vereador Joabe Lira (MDB), ressaltou que a obra avança para a fase final de acabamentos e destacou a expectativa positiva para a inauguração.

“Estamos agora cuidando da parte interna, como mobiliário, informática e multimídia. Tenho certeza que em breve vamos entregar essa estrutura, que será um presente para a população de Rio Branco, com estacionamento próprio e conforto adequado”, afirmou.

O prédio, erguido em uma área de 2.700 metros quadrados, contará com plenário moderno, setor administrativo, gabinetes e estacionamento próprio. Atualmente, os 21 parlamentares trabalham em um espaço alugado, considerado pequeno para a demanda. Rio Branco é a única capital brasileira que ainda não possui sede própria para o Legislativo municipal.

As obras começaram em março de 2023 e foram divididas em duas etapas: a primeira, referente ao plenário e setor administrativo, orçada em R$ 14 milhões; e a segunda, que abrange os gabinetes, avaliada em R$ 18 milhões.

Joabe Lira também agradeceu ao prefeito Tião Bocalom (PP) e aos ex-presidentes da Câmara que contribuíram para a viabilização do projeto. “Esse é um sonho coletivo, resultado da contribuição de muitas pessoas ao longo dos anos. Em breve, Rio Branco terá um espaço digno para abrigar os debates que influenciam diretamente a vida da nossa população”, concluiu.

Veja o vídeo:

