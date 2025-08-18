18/08/2025
Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre

Escrito por Agência Brasil
O escritor Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em um hospital em Porto Alegre para tratamento de uma pneumonia. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Hospital Moinhos de Vento, ele está em uma unidade de terapia intensiva (UTI) para receber “todas as medidas de suporte necessárias”.

Aos 88 anos, Veríssimo tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.

O escritor gaúcho tem uma trajetória profissional rica, atuando como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

