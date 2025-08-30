Verissimo: veja por que doenças pulmonares são mais graves em idosos

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo morreu, neste sábado (30/8), aos 88 anos, vítima de complicações em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado desde 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), mas não resistiu.

A doença respiratória é causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas, e sua gravidade varia de casos leves até fatais. Geralmente, crianças e idosos enfrentam quadros mais graves, com recuperações longas e debilitantes.

“Ao envelhecer, a nossa capacidade pulmonar diminui. Ganhamos volume até os 20, 25 anos e, depois, passamos o restante da vida perdendo”, explica o pneumologista Renato Calil, da Hapvida.

Ao longo do tempo, o pulmão sofre mudanças naturais que deixam a respiração mais complicada. Assim, a parede torácica fica mais rígida, atrapalhando a expansão pulmonar e diminuindo a força dos músculos respiratórios. Parte desse processo pode atrapalhar a capacidade de tossir e limpar as vias aéreas.

Como o tecido pulmonar perde elasticidade, a respiração torna-se menos eficiente. Tudo isso faz com que idosos tenham uma respiração menos eficiente, aumentando o risco de doenças pulmonares, como a pneumonia.

A geriatra Gabrielle Beltrão, do Hospital Brasília, afirma que o envelhecimento do sistema imunológico também deixa os idosos mais vulneráveis. “A imunosenescência está associada ao progressivo declínio da função imunológica que torna os idosos mais suscetíveis a infecções”, diz a profissional.

Doenças respiratórias mais frequentes e perigosas em idosos

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): doença pulmonar que obstrui as vias aéreas, tornando a respiração mais difícil, além de ser bastante comum em fumantes.

doença pulmonar que obstrui as vias aéreas, tornando a respiração mais difícil, além de ser bastante comum em fumantes. Pneumonia: infecção que se instala no pulmão, podendo se tornar grave em alguns casos.

infecção que se instala no pulmão, podendo se tornar grave em alguns casos. Gripe e resfriados: apesar de serem considerados menos graves, podem ser mais fortes em idosos.

apesar de serem considerados menos graves, podem ser mais fortes em idosos. Apneia do sono: interrompe a respiração durante o sono e afeta a qualidade de vida.

Outros fatores influentes

O uso frequente de produtos ligados ao tabagismo, como cigarros comuns ou eletrônicos, prejudica os pulmões e pode causar problemas cardiovasculares. A prática aumenta o risco de condições graves no organismo.

O sedentarismo é outro fator que enfraquece a musculatura pulmonar e afeta a capacidade respiratória. A poluição também é apontada como um agente externo que contribui para prejuízos respiratórios, podendo causar problemas como enfisema, asma e broncopatias inflamatórias, devido a inalação de substâncias tóxicas no meio ambiente.

Segundo Calil, para quem tem doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão, a atenção deve ser redobrada, pois as condições impactam o sistema imunológico. “Essas doenças, além da idade, agravam os quadros respiratórios e comprometem o sistema cardiovascular”, alerta o pneumologista.

A prática regular de exercícios físicos, uma rotina alimentar saudável e evitar o tabagismo são bons hábitos para manter os pulmões saudáveis. Manter o esquema vacinal em dia e uma menor exposição à poluição também são medidas eficazes.

