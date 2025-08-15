Véspera, de Carla Madeira, ganha adaptação para a HBO Max

A esperada adaptação de Véspera, terceiro livro da escritora Carla Madeira, tem movimentado os fãs brasileiros. A série será lançada pela HBO Max e terá Bruna Marquezine e Gabriel Leone confirmados no elenco, aumentando as expectativas em torno da produção.

A história de Véspera foca dois irmãos gêmeos, Caim e Abel (Gabriel Leone), e suas complexas relações familiares, especialmente com suas esposas. A trama central aborda o abandono de um filho por parte de Vedina (Camila Márdila) e as consequências dessa ação, além de mergulhar nas relações problemáticas com um pai alcoólatra e uma mãe controladora. Bruna Marquezine dará vida à personagem Veneza. Namorada de Caim, a personagem é fruto de obsessão do cunhado, Abel. A trama se desenvolve em duas partes, com foco no dia do abandono do filho e nos dias que o antecedem, desvendando segredos e fazendo revelações sobre o passado da família.

Compre seu ingresso aqui

Muitos detalhes sobre o projeto seguem mantidos em sigilo – no entanto, sabemos que a minissérie terá oito episódios e foi escrita por Angela Chaves, responsável pela produção da novela Éramos Seis; e conta com direção geral de Joana Jabace, produção de Gustavo Mello e direção de Thalita Rubio. Completam o elenco: Yara de Novaes, Ângelo Antônio, Carlos Francisco, Juan Queiroz e Rodrigo Bolzan.

A obra original do streaming da HBO Max ainda não tem data de estreia. A adaptação terá a produção da Boutique Filmes.

“Nas famílias, desiste-se muito das palavras para evitar exílios e, assim, nascem desertos” – trecho de Véspera

Conheça a história de Véspera, de Carla Madeira

Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um momento de descontrole abandona seu filho e, imediatamente arrependida, volta para o lugar onde o deixou e não encontra quaisquer vestígios de sua presença. Esse é o acontecimento nuclear da trama que expõe as entranhas de uma família – pai alcoólatra, mãe controladora, irmãos gêmeos tensionados pelas diferenças – que, como tantas outras famílias, se torna um lugar em que as singularidades de cada um não são acolhidas, criando rachaduras por onde a violência se infiltra. Contado em dois tempos, o dia do abandono e os dias que vieram antes dele, o romance avança como duas ondas até que elas se chocam e se iluminam.

Carla Madeira

Com a marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas, a Carla Madeira é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre em 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

Nascida em Belo Horizonte, a escritora best-seller Carla Madeira ocupa o primeiro lugar do ranking dos autores mais lidos do Brasil. E isso se deve ao sucesso estrondoso dos livros Tudo é rio, lançado em 2014; A natureza da mordida, de 2018, que a firmou como um dos maiores nomes da literatura nacional contemporânea; e Véspera (de 2021), sua terceira obra, que foi recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital