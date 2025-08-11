Veterinário capota carro após inalar nitrogênio de tambor de sêmen

Um médico veterinário capotou o carro e colidiu com a parede de um bar neste domingo (10/8), em Acopiara, no interior do Ceará. O acidente aconteceu depois que um tambor de sêmen de boi, que estava no veículo, virou e começou a vazar nitrogênio. O veterinário, João Lucas Queiroz, inalou a substância, desmaiou e perdeu o controle da direção.

O bar, localizado na Vila Esperança, estava vazio no momento do acidente, e ninguém além do motorista ficou ferido. O carro destruiu um balcão e alguns produtos do estabelecimento.

João Lucas sofreu pancadas na cabeça e ferimentos leves. Ele foi ajudado por moradores e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao hospital.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.