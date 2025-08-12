Via Verde Shopping: onde inclusão e acolhimento transformam a experiência de famílias e comunidades

Muito além das vitrines, o Via Verde Shopping se dedica a criar experiências que acolhem a todos. O compromisso com a inclusão não é somente uma pauta: é parte do cotidiano, moldando um espaço que abraça diferentes histórias e necessidades, sempre com foco no cliente e no conforto de quem visita.

Entre as iniciativas do shopping, destaca-se o Espaço Cultural da Calma, um ambiente sensorial que proporciona momentos de tranquilidade a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras condições que exigem atenção especial a estímulos sonoros e visuais. Equipado com recursos adaptados, como iluminação suave, brinquedos sensoriais e mobiliário confortável, o espaço garante que todos aproveitem as atividades do shopping com segurança emocional e bem-estar.

O compromisso com a inclusão se estende também a toda a estrutura e programação. Vagas exclusivas no estacionamento para pessoas com TEA mostram que o acolhimento começa já na chegada. Ações de conscientização e capacitação de lojistas e colaboradores para um atendimento mais empático, somadas à realização de eventos educativos, reforçam o papel do shopping como agente de transformação social, sempre atento às necessidades individuais para oferecer uma experiência completa e acolhedora.

“O Via Verde Shopping é mais do que um espaço de compras: é um lugar onde todos se sintam bem-vindos e respeitados. Nossas ações de inclusão são um movimento contínuo de cuidado, com foco no cliente e no conforto de cada visitante. Ver famílias seguras e crianças aproveitando os espaços são a certeza de que estamos no caminho certo”, afirma Wander Porto, superintendente do Via Verde Shopping.

O impacto dessas ações se reflete nas conversas, nos olhares e nas experiências de quem passa pelo polo varejista. Famílias relatam maior segurança e tranquilidade para participar das atividades, enquanto as crianças encontram espaços de estímulo positivo e liberdade para explorar.

A inclusão no Via Verde Shopping é um processo contínuo, que se expande a cada iniciativa, acolhe novas necessidades e reafirma o compromisso de fazer com que cada visitante se sinta integrado a um ambiente diverso, receptivo e pensado para oferecer conforto e experiências únicas, com foco no cliente.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.