28/08/2025
Universo POP
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto

Via Verde Shopping se torna palco de informação, cidadania e conscientização em agosto

Programação especial destacou informações, cultura e conscientização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em agosto, o Via Verde Shopping mostrou ser muito mais do que um espaço de compras. O local se tornou palco de debates importantes, ações educativas e momentos de reflexão que aproximaram a comunidade de temas sociais, ambientais e culturais que fazem diferença no dia a dia.

No dia 9, em parceria com a Secretaria da Mulher (SEMULHER), o shopping recebeu a campanha Agosto Lilás, movimento nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A ação levou orientações e materiais informativos à população, sensibilizando sobre a importância de combater o feminicídio e transformando o espaço em um ambiente de acolhimento e conscientização, onde cada visitante pôde refletir sobre o papel coletivo na luta contra a violência de gênero.

No dia 18, a sustentabilidade ganhou destaque. Em parceria com a Secretaria de Turismo, o Via Verde Shopping recebeu uma ação educativa sobre consumo consciente da água e a importância da reciclagem. Mesas da praça de alimentação foram adesivadas com mensagens de impacto, enquanto megabanners chamaram a atenção para o uso responsável dos recursos naturais. A proposta foi simples, mas transformadora: incentivar pequenas mudanças de hábito que podem gerar grandes resultados para o meio ambiente.

Já no dia 22, cultura e cidadania entraram em cena com a Exposição e Banda do Exército Brasileiro. O público pôde conhecer equipamentos militares e prestigiar a apresentação da Banda do 4º BIS, em homenagem ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto. A iniciativa aproximou a comunidade das Forças Armadas e reforçou valores como disciplina, cidadania e patriotismo, especialmente entre os jovens.

Com parceria do Ministério Público do Acre (MPAC), no dia 28, estatuetas foram espalhadas pelo shopping trazem relatos reais de mulheres da região que tiveram suas vidas interrompidas pelo simples fato de existir. A iniciativa reforça o compromisso do shopping em dar visibilidade a histórias que precisam ser lembradas e discutidas, estimulando a reflexão e o engajamento da sociedade.

Para o superintendente do Via Verde Shopping, Wander Porto, essa ligação com a sociedade é um compromisso permanente:

“Queremos que o shopping seja visto como um lugar de encontro, mas também de conhecimento. Cada ação que promovemos tem como objetivo gerar impacto positivo, seja despertando a conscientização, seja criando experiências que inspirem mudanças na vida das pessoas”, destacou.

Ao reunir diferentes iniciativas em um só mês, o Via Verde Shopping reafirma sua missão de ser um espaço para todos. Mais do que entretenimento, o empreendimento se consolida como ponto de encontro da comunidade acreana, fortalecendo vínculos, estimulando novos olhares e sendo um instrumento social para a comunidade.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.