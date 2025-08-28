Viagem mais longa e baldeação: passageiros criticam fim do serviço 710

Mais tempo no transporte público, mais baldeação e menos conforto. É assim que os passageiros dos trens de São Paulo definem como será a rotina, a partir de agora, com o fim do Serviço 710, que unificava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e foi encerrado nesta quarta-feira (27/8).

“Para todos que pegam essa linha vai ser bem difícil. Vai aumentar o tempo e ter muito mais pessoas aglomeradas”, diz a auxiliar administrativa Leidijane Correa da Silva.

Como ela, usuários impactados afirmam que o fim do serviço vai piorar a mobilidade na região metropolitana. É o que argumenta, por exemplo, a estudante Luana Barbosa, de 20 anos.

Estação Barra Funda será terminal para linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral

Mezanino da estação Palmeiras-Barra Funda

Plataforma da estação Palmeiras-Barra Funda

Estação Palmeiras-Barra Funda

Moradora de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, ela usava o Serviço 710 para acessar a linha 1-Azul do Metrô, e seguir viagem até a Vila Mariana. Agora, a jovem terá que fazer uma baldeação a mais, e calcula que a mudança vai aumentar em 15 minutos o tempo até o destino final.

“Deveriam ter feito pelo menos uma pesquisa para saber do fluxo da própria linha. Já faz anos que mudou e a própria linha cresceu. Pra mim é como se tivessem ignorado esse crescimento”, afirma a estudante.

O que era o serviço 710

O Serviço 710 funcionava desde 2021 e permitia que os passageiros saíssem de Jundiaí, na ponta norte da Linha 7-Rubi, e chegassem até Rio Grande da Serra, no final da Linha 10-Turquesa, utilizando um único trem, como se as duas linhas fossem uma só.

O modelo foi criado para facilitar a conexão com as diferentes linhas que cruzam a região central da capital paulista.

Na prática, ele acabou com a necessidade de baldeação no Brás para os usuários da Linha 10 que tinham como destino final as estações das linhas 1-Azul e 4-Amarela.

Com isso, quem antes precisava passar pelas linhas 3-Vermelha e 11-Coral no Brás para acessar as estações das linhas 1 e 4 do metrô, poderia seguir o caminho direto pela Luz, evitando uma baldeação a mais.

Depois da concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada, no entanto, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou o fim do serviço e uma série de outras mudanças na operação dos trens que circulam pela região metropolitana de São Paulo.

A partir desta quinta, a estação Palmeiras-Barra Funda passa a ser o destino final das linhas 7, 10 e 11.

Moradora de Perus e com trabalho fixo na Avenida Paulista, a passageira Elda diz que a medida vai dificultar seu deslocamento, acrescentando mais uma baldeação além das duas que ela já faz. “Já é um caos, trem apertado, tudo cheio. Agora vai piorar mais ainda.”

A CPTM afirma que a troca de trens será feita de forma rápida, já que as plataformas das duas linhas na estação Palmeiras-Barra Funda ficarão uma de frente para a outra.

Elda, no entanto, diz que a tendência é que o local fique superlotado, como aconteceu na última segunda-feira (25/8), quando o descarrilamento de um trem de manutenção provocou a interrupção do Serviço 710 e os passageiros tiveram que usar a estação na zona oeste da cidade.

“Já tivemos uma prova, quando estava indo só até a Barra Funda. Eu demorei acho que 40 minutos a mais para chegar no meu serviço”, afirma a passageira.

A diarista Marcia Maria, que mora em Francisco Morato, teme que a saída para quem vai pegar a Linha 3-Vermelha do Metrô na estação Barra Funda também fique prejudicada. “É só uma escada rolante para todo mundo. Acho que não vai ter condições, não vai dar certo.”

Em entrevista por e-mail ao Metrópoles, o gerente geral da CPTM, Iran Leão, disse que o aumento no tempo de viagem para sair da Linha 7-Rubi para a 10-Turquesa será somente o do intervalo entre a chegada de um trem e outro, o equivalente a no máximo 6 minutos no horário de pico, segundo ele.

Iran afirma que a CPTM realizou estudos, junto com TIC Trens, concessionária que assumirá a Linha 7 e o governo estadual, para viabilizar a conexão entre as linhas 7 e 10 na estação Palmeiras-Barra Funda, por ser o “cenário mais viável para os passageiros”.

“O trajeto original do contrato seria a 7-Rubi Jundiaí/Palmeiras-Barra Funda e a 10-Turquesa com o trajeto Rio Grande da Serra/Luz. A transferência será feita no mesmo nível das plataformas 5 (Linha 7-Rubi) e 6 (Linha 10-Turquesa), garantindo mais segurança, eficiência operacional e comodidade para os passageiros”, diz o gerente.

Segundo o gerente, a plataforma utilizada pelas linhas 7 e 10 conta com duas escadas rolantes e uma fixa para entrada e saída dos passageiros. Iran lembra, ainda, que a concessão da linha 7 prevê melhorias nas estações, como a instalação de escadas rolantes.